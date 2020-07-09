旗下擁有TGI FRIDAYS、德州鮮切牛排的北軒餐飲集團，透過3大策略挺過新冠肺炎疫情逆風，集團上半年營收僅年減10％。隨著餐飲業走出谷底，集團重啟展店計畫，其中德州鮮切牛排15日將在桃園新光影城開出新店，目標下半年填補缺口、力拚全年營收持平去年。

北軒餐飲集團2014年接手TGI FRIDAYS台灣經營，目前全台共15家店，其中台北6家、桃園4家，平均客單價約600～700元。2016年11月再接手Texas Roadhouse德州鮮切牛排台灣經營，目前全台共3家店，平均客單價約900元。

北軒餐飲集團台灣區資深營運副總裁李宏智指出，受疫情衝擊，集團2020年4月營收曾年減近3成，但5月隨即回升、月增逾4成，6月年減幅持續縮小，合計上半年營收年減約10％。隨著振興措施上路，看好下半年填補上半年缺口、目標全年表現持平去年。

展望下半年，李宏智表示，TGI FRIDAYS及德州鮮切牛排均將重啟展店計畫。其中，上半年展店喊卡的FRIDAYS將評估於南港經貿園區找尋合適店點，德州鮮切牛排則將進駐桃園青埔的新光影城，15日開出全台第4店，未來持續尋找合適的商場展店。

李宏智指出，德州鮮切牛排桃園新光店創下3個第一紀錄，不僅是品牌今年在海外開設的首家新店，並為全球坪數最小、且首度設有開放式廚房的店點。相較於以往單店需160～170坪、設有約200個座位，桃園新光店僅約121坪、設有172個座位，為品牌首度嘗試。

對於德州鮮切牛排首度嘗試開設小坪數店點，李宏智說明，主因不易在百貨商場找到廣達160～170坪的合適店點，此次總部首度允諾開設小型店，嘗試縮小廚房拉升坪效，且投資金額亦可望較以往降低甚多，若此策略成功，未來可複製成功模式開展更多店。

德州鮮切牛排桃園新光店新光店沿續品牌經典原木裝潢風格，店內所有木材裝潢、桌椅，皆從美國空運進口來台，並攜手國外藝術家David Carter打造特色壁畫，挑選桃園縣花桃花、石門水庫、桃園國際機場等經典意象，以中西合併概念將其地域特色融入門市設計中。

李宏智表示，德州鮮切牛排進駐桃園新光影城，主要看好高鐵、機捷商圈快速興起，且新光影城包括X Park水族館、COZZI Blu飯店與首度推出的頂級影廳，緊鄰華泰名店城與即將開幕的IKEA青埔店，商圈群聚效應可期，並可將品牌觸角拓及桃園市。

(時報資訊)