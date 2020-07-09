南六(6504)輸往東南亞3個貨櫃的口罩產品因無法配合出口，將延至7月出貨，6月營收因此終結今年3月起逐月創新高的狀態，不過，第2季營收依然創下歷史新記錄。目前在手醫療隔離衣訂單量仍大，第3季營收可望再攀高峰。

南六6月營收為8.8億元，月減1.55%，年增率65.6%；第二季營收25.65億元，創歷史新高，季增63.52%，年增56.12%；上半年營收41.33億元，年增率27.16%。

全球新冠肺炎疫情仍未緩和，南六新增兩台熔噴不織布生產設備，其中已有一部加入生產，有利口罩的生產產能及銷售，目前海外疫情仍處緊張狀態，南六在手醫療隔離衣所訂單仍大，法人預期，公司第3季營收仍將攀高。

口罩用水針不織布自5月起改採市場報價，不過，口罩應用不織布銷售占南六不織布銷售比重約5~6%，對營運貢獻度不大。若是政府決議解禁口罩成品出口，將有助南六其他相關醫療、衛生用品的出口。

南六目前在台灣廠區設有6條口罩生產線，在南六本身規劃口罩產品上，除鼻樑鋁條外，擬全原料生產，並已有新增一條熔噴不織布產能加入，近期還要新增一條加入，全原料的自製，將有助於弘化口罩產品的價格競爭力。

(時報資訊)