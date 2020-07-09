高溫炎熱，中南部、北部沿海今天上半天局部雨，午後近山區留意短暫雷陣雨。氣象專家吳德榮表示，今、明(7/9、10)兩天午後山區有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。未來一周天氣變化緩慢，周六至下周三(7/11~15) 天氣酷熱，午後有對流發展。

吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」表示，今、明兩天白天高溫炎熱，各地區最高溫大約在36度左右，臺北盆地、花東縱谷更熱，太平洋高壓不強，無法壓制大氣不穩定度的釋放，清晨上午西南部有局部少量降雨，午後山區有局部陣雨或雷雨，部分鄰近平地有受影響的機率，仍有較大雨勢。

吳德榮說，周六至下周三天氣型態變化很緩慢，清晨上午西南部迎風面有少量降雨，午後山區有對流發展，帶來局部短暫陣雨或雷雨，部分鄰近平地亦有受影響的機率，仍有較大雨勢。各地天氣晴朗、白天依然炎熱。

氣象局表示，周五至下周三太平洋高壓再度增強，天氣較為穩定，各地高溫炎熱，午後雷陣雨的區域較為減少，大臺北、東北部及各地山區午後有局部短暫雷陣雨。此外，清晨至上午中南部仍有短暫陣雨，周五降雨範圍較大，周六之後僅南部及中部沿海地區有零星降雨。

(中時電子報)