新北市板橋區1名14歲國一男學生（7）日下午4時許下課路過重慶路公車站，與2名少年眼神交會，少年向國一生嗆「看三小」就一路尾隨到附近公園，將國中生圍毆打得頭破血流，讓幸好路人見狀上前解圍，才未釀成大禍，但受傷學生母親相當痛心，在網路PO文感謝熱心解救的阿伯，警方也也將2名動手的少年移送法辦。

受害國中生的母親，日前在臉書社團「我是板橋人」中PO文，「小朋友下課時間，發生被2人隨機攻擊事件，有一位騎摩托車的阿伯經過，遏止了更嚴重的傷害，想跟這位伯伯說聲感謝，也想知道有沒有人看到案發經過。」

據了解，當時國中生在放學時經過校門口的公車站牌，跟2名少年相對一眼後對方嗆聲「看三小」，隨後就尾隨跟他到板橋區346巷近公園處，開始圍毆國中生，當時有一位路過的阿伯見狀上前制止後，2名施暴少年才徒步往板橋方向逃逸，。

事後警方接獲家長報案，經調閱監視器，查出動手傷人少年身分，今傳喚打人的15歲林姓少年到案，另已通知17歲羅姓少年到案說明。林姓少年坦承動手，全案將依傷害罪嫌函送少年法庭審理。

由於國一生家長在臉書PO文，指孩子在路上遭隨機攻擊。警方對此澄清，打人少年係誤以為國一生在瞪人，才動手打人，並非隨機攻擊事件，請民眾勿需惶恐。

(中時電子報)