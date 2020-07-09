小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（9日）財經重點。

【1】工具機做三休四 恐現倒閉潮

疫情襲擊全球，各國投資放緩，新台幣匯率持續升值，導致台灣工具機出口受創，中部不少工具機廠及零件業者7月「做三休四」，已商請員工簽休年假同意書，形同變相放無薪假。許多企業主直言，政府若不出手相助，體質差的廠商，下半年恐掀一波倒閉潮。

【2】13檔數位醫療概念股 長線看好

「生技新藥產業發展條例」規劃再延長十年，擴大至數位醫療，引起投資人注意，數位醫療泛指提供個人醫療與健康資訊整合、糖尿病照護、簡易記錄、夥伴關懷等遠距醫療（Telemedicine）、行動健康（Mobile Health）等多種應用服務，包括原相（3227）、商之器（8409）等13檔概念股長線看好。

【3】大立光領軍 法說題材股衝鋒

台股漲勢旺，指數守穩萬二震盪趨堅行情，8日12,170.19點再創波段收盤新高，市場緊盯基本面最新業績，股王大立光今（9）日法說會受到市場高度關注，也揭開法說會序幕，同日還有富邦金、玉山金、兆豐金、中信金等參加外資券商法說會，10日記憶體大廠南亞科，下周16日權值龍頭台積電法說更動見觀瞻，也牽動台股行情。

【4】壽險悄悄升息 續戰美元保單

不讓保費衰退太多，主要壽險公司7月美元主力宣告利率「不降反升」。六大壽險公司中，除了國泰人壽將主力保單宣告利率微降5個基本點（1基本點是0.01百分點），其他五家幾乎都有微升美元主力保單宣告利率，理財型由6月時的2.6～2.9％，7月拉高到2.8～2.99％，向國壽的3％靠攏。

【5】美擬削弱聯繫匯率？專家：美股恐暴跌

中美持續在香港問題角力。外媒引述消息人士透露，美國國務卿蓬佩奧下屬提出建議，可用限制香港兌換美元等方式，以攻擊港元與美元聯繫匯率制度。不過美方內部看法不一，有官員擔心此舉只會損害香港及美國銀行，美股甚至可能暴跌。

(中時電子報)