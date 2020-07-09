不滿總統蔡英文日前提名前總統府秘書長陳菊擔任監察院院長，國民黨立法院黨團突襲占領立法院議場抗議，挺韓大將杏仁哥吳育全也前去聲援，但沒想到國民黨暫領不到一天竟被清場。對此，杏仁哥先是對國民黨罵了X字，表示真的對國民黨非常失望，假如前高雄市長韓國瑜還在，不會是這樣情形，他更向韓話，想再戰就趕快出來！

立法院即將處理監察院人事案，國民黨不滿蔡英文提名陳菊擔任監察院長。國民黨黨團28日突襲佔領立法院議場，以自囚的方式向蔡英文及民進黨政府表達最深沉的抗議。未料，國民黨佔領立院議場未滿一天，即遭民進黨攻破。

也在現場聲援的杏仁哥接受港媒《中評網》採訪時表示，他接到藍委鄭正鈐助理要杯葛「監察院長」提名案的電話後，便第一時間搭高鐵北上立法院聲源，但沒想到國民黨根本是一盤散沙，不到一天就草草結束，真的很丟臉。如果今天是韓國瑜，根本不會是這樣情形。

杏仁哥更向韓國瑜喊話，如果韓還關心台灣未來，想要對抗不公不義的民進黨，就要趕快下決定儘早出來。

(中時電子報)