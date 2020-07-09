群聯(8299)6月營收月減少13.68%，較去年同期持平，董事長潘健成認為，群聯已經於去年拿到日本最大柏青哥品牌的訂單，並於今年開始出貨，對營收及獲利將有正面助益。

群聯6月合併營收為33.71億元，較去年同期持平，月減少13.68%，累計前6月營收達237.22億元，年增率將近25%，目前雖然新冠肺炎在全球肆虐的情況尚未有放緩的跡象，但各國因擔心疫情大幅影響經濟活動與復甦，均開始實施有條件的解封，而群聯也在各國逐漸解封的氛圍中，努力維持應有的營運水平與獲利表現。

就出貨表現來說，群聯6月控制晶片總出貨量成長近12%，而SSD及eMMC控制晶片總出貨量成長近50%。6月總銷售額部分，SSD年成長近25%，PCIe SSD更是維持75%的年成長，顯示在群聯高階PCIe Gen4 PS5016-E16 SSD控制晶片的技術帶動之下，消費者對於高速SSD儲存產品持續產生相當的興趣與需求。此外，針對全年度累計前6月的整體出貨量年增率，SSD及eMMC控制晶片成長近40%，PCIe SSD控制晶片成長近120%，工規控制晶片成長近90%，記憶體總位元數成長近20%，均創下歷史新高。

群聯董事長潘健成表示，近幾年快閃記憶體(NAND Flash)產業的成長動能，除了愈來愈多的電腦系統從傳統的機械式硬碟HDD改成固態硬碟SSD以外，許多原本沒有使用NAND Flash作為主要儲存裝置的硬體設備，因為NAND Flash的物美價廉優勢，也逐漸導入NAND儲存產品，例如柏青哥機台早期因為畫面解析度低，遊戲動畫簡單，所以沒有使用NAND儲存產品；然而近幾年因應消費者需求，遊戲畫面大幅提升解析度及複雜度，因此柏青哥機台已逐漸導入NAND儲存產品SSD。由於柏青哥產業具有其特殊性，群聯經過多年的耕耘，已於去年拿到日本最大柏青哥品牌的訂單，並於今年開始出貨，預估對公司營收及獲利將有正面助益。

(時報資訊)