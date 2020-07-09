麗豐-KY(4137)6月營收3億元，月增率1.39%，年減率22.85%，隨著疫情穩定控制，第2季合併營收9.17億元，季增40％，相較去年同期已恢復接近8成的水準。上半年營收5.7億元，年減35.92%。

麗豐-KY表示，隨著疫情穩定控制，主營通路「克麗緹娜美容連鎖加盟店」各店家已逐步感受到消費回溫的表現，目前整體約有7成以上的加盟店恢復下單力道，加上「新美力」電商平台上半年業績較去年成長之助攻，麗豐集團第二季單季營收相較去年同期已恢復接近8成的水準。

麗豐指出，目前旗下「克麗緹娜」、「雅樸麗德」醫美診所、「RnD美甲美睫」三大實體通路已開始規劃下半年各項提升營運的市場活動，此外，克麗緹娜亦正規劃恢復在各省市舉辦招商大會，透過活動的舉行來凝聚店家的向心力及歸屬感。

麗豐說，上半年營運雖受疫情的衝擊，但對旗下主營通路「克麗緹娜美容連鎖加盟店」仍深具信心，目前總加盟店數已達4,840家規模，除了在主營地區大陸持續開發空白市場、提升市占率外，並在台灣、越南採因地適宜的策略，預計下半年將分別在新北市永和區及胡志明市開出直營店，以強化品牌形象。

(時報資訊)