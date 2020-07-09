電信三雄中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)5G風光開台，台灣之星繼上週率先公布699元開台前吃到飽資費後，最新又得NCC 5G基地台架設許可，即刻展開網路佈建，預計8月加入台灣5G市場。

台灣之星通過國家通訊傳播委員會(NCC)的5G基地台架設許可，將即刻展開5G網路建設，考量全台用戶使用需求及5G本身高網速、低延遲與大容量之特性，台灣之星網路佈建初期將採用非獨立組網(Non-Standalone，NSA)，並規劃採用動態頻譜分享技術，動態調整既有2600MHz頻段資源；同時，透過導入大數據應用，統計分析全台各大精華商圈人流量，演算出最佳基站分布點並優先佈署，此外，隨著5G基地台架設許可通過，台灣之星也將原先設定的建設目標提前，預計開台時將完成包含台北信義商圈、台北西門商圈、台中逢甲夜市商圈及高雄夢時代商圈等140個精華商圈與百貨周邊地區之涵蓋，並規劃在年底達成六都熱區覆蓋率近50％，並於一年內達成全台都會熱區涵蓋率80%之建設目標。

台灣之星總經理賴弦五表示，台灣之星取得5G基地台架設許可，將從現在開始傾全力加速佈建，目標在8月正式加入台灣5G市場、再次成為市場上的關鍵制衡角色。同時，台灣之星也延續4G世代的優勢，在5G世代仍然提供3.5GHz黃金頻段最大的單位用戶個人頻寬，每位用戶可使用最多達三大電信2.08倍網路頻寬，同時，也將提供消費者最合理、最高CP值的資費。

台灣之星在開台前夕推出限時「預約5G半價」，月租699元即可享5G不限速上網吃到飽，截至今日已破萬人預約登記，同時客服電話/信箱近期也頻繁接獲消費者進線詢問活動訊息，顯見台灣之星5G未演先轟動，深獲消費者期待，然而，在市場翹首以待下，台灣之星也觀察到消費者對於5G初期網路品質的疑慮，並考量行動通訊服務受到眾多因素影響，獨家推出業界唯一、時間最長「5G一個月免費試用」，無論新朋友/老客戶人人每年都可申辦一次，除享5G不限速上網吃到外，再享網內互打免費、網外/市話贈送10分鐘；延續4G時的堅持與承諾。

(時報資訊)