振曜(6143)第二季隨著各國疫情逐漸明朗，電子書閱讀器躋身宅經濟重要休閒產品之一，也帶動振曜第二季營收季成長46.48%，也較去年同期營收成長10%。

振曜上半年度合併營收24.18億元，較去年同期24.25億元，僅小幅減少0.08億元，但2020年第二季營收14.37億元，較2020年第一季營收增幅達46.48%。

振曜表示，今年受到新冠肺炎爆發蔓延全球，各國先後封城導致各地交通及經濟活動大受影響，振曜第一季營收亦受到消費者保守心態的影響而趨緩，惟隨著各國疫情逐漸明朗，消費者在家工作及在家消費的習慣改變，宅經濟的消費力道促使電子書閱讀器反而成為消費者選擇居家休閒的商品之一，也促使第二季營運快速成長，恢復營運成長的動能。讓振曜第二季營收較今年第一季成長46.48%，較去年同期營收成長10%。

振曜近年來振曜科技除了繼續深耕電子書閱讀器之外，也積極跨入醫療器材的領域，除了獲得ISO13485醫療器材品質認證之外，去年更通過國內GMP醫療器材廠的認證，強化未來在醫療領域的研發及製造門檻，目前在國內大型教學醫院或區域醫院當中，均陸續成功銷售出整合式的智慧醫療的產品服務，未來將會成為振曜獲利成長的重要關鍵。

(時報資訊)