瑞基(4171)6月合併營收7121萬元，月減32.26%，年增率143.26%；上半年營收3.86億，已突破去年全年度營收表現，年成長136.63%。瑞基指出，6月營收較5月減少主因是台灣市場設備出貨較5月少、大陸市場受天然災害影響，以及6月份試劑生產因部分耗材供應不及而影響出貨量所致，目前耗材短缺狀況已排除。

近期全球極欲恢復經濟活動，多國爆發第二波感染潮，準確的現場即時檢測需求旺盛。因應市場龐大檢測需求與未來市場規劃，瑞基第一套試劑自動化產線已於5月進場投產，5月規劃第二套百萬產能的試劑自動化產線，預計9月進廠試車，第四季投產；因應訂單狀況，7月急設另一條半自動產線，協助試劑生產；向中科台中園區承租一期標準廠房之設備組裝廠預計8月建置完成。

瑞基說，現在新冠肺炎市場需求強勁，相關產品持續熱銷。台灣市場方面，新增海巡署訂單與外交部續訂購POCKIT Central。外國市場方面，除原有沙烏地阿拉伯中東地區、巴基斯坦、印尼與墨西哥等市場持續出貨之外，6月新增阿根廷市場。新冠肺炎試劑外銷許可申請進度，目前已完成GMP查廠，並提交矯正計畫，待稽核單位審查認可取得認可登錄函後，即可向衛福部申請產品外銷許可及製售證明。英國已積極進行當地臨床測試，德國亦積極洽詢中。

瑞基將在7/23~26在亞洲生技大展的防疫專區，展出全系列現場核酸檢測產品以及公司最新成果。瑞基除原有水畜產及動物市場外，人病體外檢測(IVD)市場積極發展中。IVD除現有新冠病毒檢測試劑，消化道病毒檢測試劑和登革熱與病媒蚊傳播等疾病檢測試劑，瑞基亦積極發展上呼吸道相關疾病檢測試劑。

(時報資訊)