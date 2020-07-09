大同(2371)市場派在7月8日對大同(2371)公司派及其委任律師提出刑事告訴，包括林郭文艷、王隆潔、賴中強、於知慶、陳姵君、盧明軒、盧筱筠、陳錦旋等人。因涉犯證券交易法特別背信及刑法強制罪、偽造文書等罪；同時，市場派也已經向經濟部提出召開臨時股東會的申請。大同市場派本周提高反擊聲量。

大同市場派除了走司法程序尋求公道，也向總統府、行政院、立法院和主管機關、相關委員會全面陳情，指控大同6月30日召開的股東會是最膽大妄為目無法紀的股東會，臨時限制股東投票權，讓政府推動公司治理努力一夕崩毀，主管機關應迅速依據公司法及證券交易法回復股東權益，嚴懲大同違法者並移送法辦。

市場派聲稱，公司治理對國家的經濟和金融穩定有重大影響，小英政府不能公權力碰到大同就轉彎。此次提出刑事告訴，要凸顯的不只是律師引用法條錯誤強渡關山硬幹的問題，還要去檢視股東會當天500名黑衣人事件。如果硬幹有理，何需黑衣人護駕?如果上市公司大家都用黑衣人，那大家都改行開鏢局不就好了?股東不是強盜，何用500位黑衣人打造「護城河」？

市場派控訴，大同原告兼法官，還用黑道，反中資剛好就捏住民進黨的LP不放，讓你打他也不是，不打也不是。

據了解，大同公司派在6月30日股東會上限制股東投票權，所引用的重要法律條文如下: 1、企業併購法第7條第10項。2、大陸地區人民來臺投資許可辦法第8條。3、對國內經濟發展或金融穩定有不利影響。4、民法第71條法律行為，違反強制或禁止之規定者，無效。但其規定並不以之為無效者，不在此限。5、公開發行公司出席股東會使用委託書規則第16條及22條第7款。6、公司法第180條第1項。股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

大同公司派方面，去年出售兩筆土地獲利百億，全年轉虧為盈，EPS為1.24元，今年第一季因認列大同莊園一期建案收益，EPS為0.15元。大同本業 盈虧金額不大，少了綠能、華映兩大轉投資事業拖累，連續兩年都有獲利，公司也積極改革，希望在明年股東會開會時，能突破19年未發股利的窘境。

大同全力配合蔡總統「無核家園」和「六大核心戰略產業」口號，搶先布局其中三大產業。在強化資訊及數位相關產業、及資安產業方面，大同除協助政府e化，建置戶政系統、機場港口碼頭的指紋瞳孔進出查驗系統、勞保資料庫，甚至國防部電訊室電子公文系統、 軍情局公文檔案管理系統、軍事安全總隊公文管理系統、軍購局採購 中心公文管理系統等。

其次，綠電及再生能源產業，從傳統的電力設備、大型變電站、水力發電廠到太陽能電廠，目前太陽能電廠累計建置40MW， 預計2020年底累計目標達200MW，並積極建置大型地面案場，希望未來3年達500MW至1GW目標。大同太陽能案場每個皆配置智慧監控系統，隨時掌握系 統發電狀況，再結合氣象資訊做發電監控與預測，提高發電收入。電業自由化後，在智慧電網、能源管理、儲能系統及電力調度管理等持 續投入資源開發，希望結合其他廠商到國際市場推展台灣綠能經驗， 打造台灣為「亞太綠能中心」。

在這場大同股東會後的「鬥法」中，也意外出現小插曲，從高檢署檢察長退下來開律師事務所的陳守煌，也是代表大同公司派本屆選出的董事，一直和林郭文艷站在同一陣線。但在6月30日股東會結束後，隨即閃辭大同董事職務。據了解，陳守煌對於公司派硬幹刪掉市場派的投票權，認為在刑事上有背信的責任，在民事上也可能被假扣押，要負損害賠償的責任，而且小股東還會提起訴訟等。

(時報資訊)