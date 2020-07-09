1名在基隆地區豔名在外的巨胸越南雪乳妹接客時遭警方查獲，未料員警將此雪乳妹逮帶回派出所後，越南妹的手機竟然響不停，員警接聽後，發現竟都是男客的預約電話，表示迫不及待想要預約，幾個小時內電話響不停，讓員警電話接到手軟，乾脆直接每通電話來時，都回覆「麥擱卡阿，我們這是派出所，她已經被抓了」。

警方是在7日晚間基隆市警察局南榮路派出所員警執行網路巡邏時，發現JKF論壇上有散布本轄南新街經營從事性交易之訊息，該網站屬於開放式網站，且所發布之文詞煽情、照片清涼，民眾上網瀏覽易引發性幻想並受引誘而前往消費。

警方暗中查訪，發現該應召中有1名女子身材姣好皮膚雪白，而且擁有句雪乳胸，不好老客人來客都固定指名要他。員警獲得線報後，在昨日透過網搜，果然尋獲到此名女子，還可以看到此名女子的狀態內容寫著，只要給我一個機會，一定讓您滿足，此番話語讓許多男性心動不已。員警事後喬裝客人前往消費，果然發現他與網路形容得相去不遠，當該位越南妹將員警帶進屋內脫衣時，員警立刻表明身分逮捕，並在房裡搜到許多保險套等用品。

警方將越南妹與搜獲證物帶回偵訊，卻發現越南妹的手機響個不停，員警將手機接了起來，竟聽到可以跟妳約嗎？立即得到員警回應，越南妹已不提供服務了！數小時過去，派出所內還是來電不斷，讓員警大嘆真的是電話接到手軟，隨後將越南妹依社會秩序維護發移送法辦。

案經南榮所派員查獲本國籍賣淫女子1人，並查扣保險套、潤滑液等證物。全案警詢後，賣淫女子依觸犯兒童及少年性剝削防制條例函送基隆地檢署偵辦及依違反社會秩序維護法妨害風俗裁處。

網路散播訊息快速，不肖色情業者利用網路招攬生意，敗壞社會風氣，警方將持續查緝究辦，以維護善良風俗。

(中時電子報)