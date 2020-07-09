新冠疫情重創觀光產業，交通部長林佳龍表示「市場剛好可經這次疫情重新洗牌，讓沒有競爭力的業者逐步退場」，此話一出，立刻引起外界正反聲浪。對此，過去曾幫前市長韓國瑜主持青年座談會的「最美主持人」李明璇，昨(8日)深夜則是在臉書透露，正好就是經營旅行社的她，很想告訴部長，您所說的這句話，只適用在疫情發生「前」，她也質疑「不曉得部長是龍龍，還是聾聾？最近您還是少說話、多專心研究紓困3.0吧」。

李明璇在臉書寫下，「Errr...我正好就是經營旅行社的」，很想告訴部長，疫情發生的這半年以來，所有的業者都很努力的自救求生存，在配合「禁出團和禁接待入境團」的政策之下，並不是沒有競爭力，而是邊境解封遙遙無期，大家的營收才會慘跌98%以上，您所說的這句話，只適用在疫情發生「前」，「疫情期間，只顯得您毫無同理心，毫無做為主管機關的責任感」。

另外，李明璇也說，希望交通部長是可以協助解決問題，而不是只會講顧人怨的話。

然而針對發言風波，林佳龍出席活動時也再度回應，表示若了解他發言的內容，看到幾家媒體都有比較詳細的報導，比較呈現他的原意，觀光業也給予很大的鼓勵，畢竟疫情衝擊是全球性的，會持續多久也無法預料；他也強調，交通部會一直陪著觀光產業度過這艱辛的時刻，許多觀光業者，已經開發出更精緻的遊程，進行產業轉型，使台灣的旅遊服務更優質，讓旅客願意一來再來；也讓過去出國玩的國人，重新體驗國內旅遊的美好。

(中時電子報)