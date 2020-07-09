週三美國新增確診爆逾6萬例，再刷單日新高峰紀錄。Fed試圖舒緩華爾街緊張情緒，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁James Bullard表示，到今年年底，美國失業率可能會降至8%以下，甚至降至7%，估計大多數勞工將在未來90天內重返工作崗位。

週三美股上漲，漲幅介於0.68至1.48％，美股四大指數短期高檔震盪。亞馬遜上漲2.70%，蘋果上漲2.33%，特斯拉下跌1.73%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）均線：支撐為11,900點至12,000點，壓力為12,400點至12,500點。

（3）技術指標：KD開口閉合，9日K值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為170點附近，壓力為176點左右，KD技術指標開口閉合，9日K值位處超買區，短線偏多整理。

觀盤重點，觀察台股指數是否能守穩在5日線之上並創波段新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，台股選股方向可留意6月營收優、第三季展望佳、5G、半導體、PCB、NB/伺服器、高殖利率、生技/防疫等。

(時報資訊)