櫃檯買賣中心上櫃審議委員會通過康全電訊(8089)申請上櫃案。

康全電訊公司主要從事寬頻通訊設備之研發及銷售，申請時資本額4億9596萬元(含私募普通股2431萬2000元)，董事長為任冠生，推薦證券商係統一證券、群益金鼎證券及台新證券；康全電訊公司108年合併營業收入為24億4961萬6000元，稅後盈餘為1億5993萬4000元，每股盈餘為3.09元；109年第1季合併營業收入為6億3715萬1000元，稅後盈餘為4849萬8000元，每股盈餘為0.95元。

(時報資訊)