目前雙北市熱門科技企業總部聚落分別落在「南港經貿園區」、「內湖科技園區」、「新莊國際創新園區」及「大汐止經貿園區」，龐大就業機會促使周邊房市買氣增溫。現階段北市南港、內湖投資話題不斷周邊房市穩定發展，而新莊、汐止翻轉有潛力，周邊住宅親民房價也吸引不少人的目光，近期資金不斷回流，各產業聚落皆有重大利多題材，區域機能也愈加成熟，因而吸引國內、外各大企業進駐，區域發展潛力相當看好。

永慶房產集團根據內政部實價登錄資料統計近一年科技企業總部設置熱區所在的行政區住宅價量，其中近期利多消息頻傳的「南港經貿園區」坐落於南港區，南港區近一年交易為766筆。永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，港現已擺脫過去「黑鄉」的形象，成為北市府力推「東區門戶計畫」的重要產業聚落，眾多的利多進駐支撐著周邊房市穩定發展，再加上房價相對北市蛋黃區親民，吸引不少在南港工作的購屋族及置產族進場，公寓平均單價45.5萬，而大樓華廈平均單價則為58.2萬。

整體發展較為成熟的「內湖科技園區」坐落於內湖區，近一年交易筆數為1308筆。目前園區開發率達95％以上，龐大的就業人口支撐，生活機能逐漸完善，周邊又有內湖商圈、大直商圈和高綠覆率的舒適環境，讓周邊房市相當熱絡，公寓平均單價43.3萬，而大樓華廈平均單價則為57.8萬。

目前仍在開發中的「新莊國際創新園區」坐落於新莊區，新莊區近一年交易筆數為2311筆。謝志傑說，交通、就業機會和生活機能，也讓周邊房市穩定成長，公寓平均單價約在26.9萬，平均總價落在706萬，而大樓華廈平均單價則為34.3萬，平均總價為1559萬。

「大汐止經貿園區」則位於汐止區，近一年成交筆數為1712筆。謝志傑指出，大量的就業人口為房市帶來支撐，加上聯外交通便利，且「2字頭」的房價又較鄰近的南港、內湖親民，吸引不少首購族青睞，公寓平均單價約在23.3萬，平均總價約落在782萬，而大樓華廈平均單價則為29.2萬，平均總價為1034萬左右。

(時報資訊)