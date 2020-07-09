美國新冠肺炎確診激增，引發恐將擴大封鎖的擔憂，但經濟復甦的初期跡象為市場信心帶來提振，由蘋果、微軟等科技巨頭上漲帶動，周三美股收高，那斯達克指數再創歷史收盤新高。

周三收盤，道瓊工業指數漲177.1點或0.68%，為26,067.28點。標普500指數漲24.62點或0.78%，為3,169.94點。那斯達克綜合指數漲148.61點或1.44%，為10,492.50點，為本月第4次改寫收盤高點。

蘋果、微軟漲逾2%，對道指與標普500指數的提振最大，標普500科技股指數勁揚1.6%，在11大類股中漲幅領先，並站上歷史收盤新高。此外，網飛漲近2%，亞馬遜收漲2.7%。

美國新冠狀病毒確診病例超過300萬人，相當於每100名美國人中就有約1人感染。加州、夏威夷、愛達荷、密蘇里、蒙大拿、奧克拉荷馬和德州的單日新增確診數都再創新高。

由華爾街大行拉開序幕，財報季將於下周登場，市場轉趨觀望。根據路孚特IBES數據顯示，標普500指數成分股企業第二季獲利預估較去年同期大減近44%，創下2008年金融危機以來最大跌幅。

(時報資訊)