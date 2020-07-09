北捷1280元月票搭車可破萬元，引起社會熱議，台北市長柯文哲要求徹查悠遊卡搭乘軌跡。現在公運處查出，該乘客並非一卡多人使用，而是一人一天搭乘30天，此結果破除了一般的認知，既使悠遊卡有實名制，照樣可以爽搭捷運逾萬元。

北捷1280元月票搭到飽，從2018年4月16日開始啟用，搭車竟可破萬元，大眾都想知道使用者是何方神聖。根據《ETtoday新聞雲》報導，北市公運處查出，月票使用者其實是同一人使用，平均一天搭車30次，一個月能搭到近1000次。且使用者是連續軌跡、時間序也是連續的，並未違返月票使用規定。

對於民眾能持1280元月票搭乘逾萬元，一般都覺得不可思議，外界認為該使用者可能是從事快遞等相關工作。對此，公車處表示，不會找當事人詢問，且沒限制快遞或外送員使用。至於未來是否對使用做限制，將會再做討論。

有人能將月票效益發揮到極致，專長資安的成大教授李忠憲則在臉書上力挺，他直言，柯文哲強調的月票￼1280坐到3000或10000元，根本一點也不誇張好不好！如果台北捷運一個月能夠坐到一萬元，是多麼困難的一件事情，無論工作或是遊玩，都令人非常佩服。

(中時電子報)