影》漢光預演取消突擊艇！AAV7兩棲突擊車搶灘登陸 08:412020/07/09 中時電子報 李俊毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為昔日海軍陸戰隊進行乘橡皮艇兩棲突擊。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 直播》陸戰隊操舟翻覆釀2死 漢光今再進行預演。(圖/中時電子報 直播) 漢光演習將在13日登場，但3日卻發生突擊艇翻覆意外，釀成2死1重傷後，今（9）日早上要再度進行預演，國軍宣示仍是將以最堅強的實力，和高昂的士氣勇往直前。 今天的預演，取消兩突擊艇登陸，改由AAV7兩其突擊載具進行2舟波搶灘登陸。 漢光36號演習將於7月13日至17日進行實兵演習，9月14至18日進行電腦兵棋對抗演練，軍民聯合防空萬安43號演習則訂於7月14日。 (中時電子報) #漢光演習預演 #海軍陸戰隊 #小艇翻覆 也許您會感興趣 政治熱門新聞 高雄市長補選結局已定？黃創夏神比喻 - 政治 陳其邁稱當選恢復大港開唱 一查驚見大港停辦真相 網：太扯！ - 政治 頭條揭密》陸20世紀最大洪災擊垮豆腐渣工程 死亡超新冠疫情 - 政治 被叔叔帶頭罷免 「她」力挺王浩宇！網歪樓：是真愛 - 政治 離開9年6個月…台南副市長王時思請辭 理由是「想回家」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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