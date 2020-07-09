直播》陸戰隊操舟翻覆釀2死 漢光今再進行預演。(圖/中時電子報 直播)

漢光演習將在13日登場，但3日卻發生突擊艇翻覆意外，釀成2死1重傷後，今（9）日早上要再度進行預演，國軍宣示仍是將以最堅強的實力，和高昂的士氣勇往直前。

今天的預演，取消兩突擊艇登陸，改由AAV7兩其突擊載具進行2舟波搶灘登陸。

漢光36號演習將於7月13日至17日進行實兵演習，9月14至18日進行電腦兵棋對抗演練，軍民聯合防空萬安43號演習則訂於7月14日。

(中時電子報)