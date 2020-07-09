國民黨主席江啟臣日前在改革委員會「兩岸論述」組的建議結論中，表明「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」。此番言論引來前總統馬英九、前主席吳敦義表達不滿。此外，江也面臨更傳出前新北市長朱立倫、前高雄市長韓國瑜明年恐出馬與江角逐黨主席之位。前國代徐鴻進分析後認為，新北市長侯友宜態度最重要，他看好侯的政治表現會超越韓朱江。

江啟臣接任黨主席後，從人事調整、黨內改革、罷韓、國會抗爭、黨產問題、高雄市長議長補選等各路線同時開戰，他該如何設法團結黨內齊心對外，攸關明年主席改選前，能否交出漂亮成績的重要課題。據《中評社》報導，徐鴻進認為，江接黨主席，當然要拚連任，不僅替中壯世代擋住黨內老派勢力，還可能擋年輕世代。不過他說外界都忽視侯友宜的角色，侯背後凸顯地方諸侯的重要，且侯未必聽令於朱，侯有自己的政治智慧與決定。

徐鴻進認為，韓接連歷經三場戰役，給外界感覺過時，但絕對不會甘於寂寞，縱使出來領導，不太可能再掀韓流。至於朱立倫，徐鴻進說一看就知道朱把目標放在2024。徐鴻進指出，現在願意承認自己是國民黨員的人沒有很多，侯友宜的思考就是這個層面，選民多數不是國民黨員，要爭取更多人認同支持，這是很現實的選舉票。他認為，侯友宜的政治表現會超越韓朱江三人。

(中時電子報)