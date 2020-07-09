寶輝建設在台中市七期新案，特別規畫百坪以內的產品。（盧金足攝）

房價雖然居高不下，但一人擁多房的人數仍逐年增加，住商不動產七期南屯店協理黃權銘指出，約有80％豪宅客擁有兩間以上房產，要讓高端買家出手再購屋的誘因，大坪數、豪華氣派並非是主要因素，全球綠潮流風行，住家能坐擁綠意、獨特貼心服務、品牌建商的創新規畫，成為吸引換屋的關鍵點。

台中頂級建案熱區，豪宅客換屋移居選擇最多的區域，包括七期與低密度與宜人景觀的北單元二，其中「精銳Garden One」，基地位在單元二公益路頂級生活圈與七期豪宅圈交匯處，對住在七期豪宅客而言是生活圈延伸擴大、雙重機能。

此外，低密度建築的廣闊綠意環境讓住的品質達到極致，成為豪宅客首選的換屋指標新案，不少客戶一次購入2、3戶與家族同住。

「精銳Garden One」基地面積達2000坪，留設有1500坪的私家湖泊森林，每戶擁有宜居大陽台，未來社區規畫戶外玻璃花坊，住戶可在此舉辦花園餐宴，展現優雅生活品味。

值得一提的是，北單元二的「陸府植森」，單元二區域發展與陸府品牌力令人驚艷，陸府位在新公益綠特區的新案「陸府觀森」，戶戶規畫兩座植樹大陽台，綠意強度再提升。

近幾年七期豪宅改走中小坪數規畫，也成為吸引換屋族再購的新賣點，聯聚建設與寶輝建設等品牌建商，還有位在惠文路的國泰新案、雙橡園開發的河南市政新案，一改以往動輒百坪以上的產品。

聯聚建設在市政路、近河南路口規畫「聯聚瑞安大廈」，市場品牌口碑、建案社區的綠意與市政路林蔭大道相融，離塵不離城，回家像度假的休閒減壓氣圍，獲很多企業家二代青睞。

「寶輝Sky Tower」基地位在市政路、惠文路口，以「寶輝秋紅谷」規格，力邀洛杉磯知名建築師Scott Johnson 打造玻璃帷幕外觀，也是寶輝建設七期內小於百坪的產品。

(中時 )