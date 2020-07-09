伊能靜告兩家公司侵害名譽，法院皆判決伊能靜勝訴。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

52歲伊能靜最近參加選秀節目《乘風破浪的姐姐》知名度翻漲，又因受訪時批評梅艷芳人生「很慘」成為眾矢之的，網上關於她的黑料不斷，昨(8日)北京星權律師事務所轉發一條伊能靜提告的結果，有公司在微信號上以「看伊能靜如何成為不老女神，獲小十歲男友寵愛」等標題發文，並將她照片用於整形宣傳，最終伊能靜勝訴，被告須道歉並賠償人民幣20多萬。

出道30多年的伊能靜最近參加女團選秀綜藝節目，力拚「重新出道」，她雖是節目中最資深的「姐姐」，但梳起妹妹頭仍相當有少女氣息，她也自信寫下：「姐不用抗老，因為姐根本不會老，姐不用凍齡，因為姐就是冰山，姐不用吃防腐劑，因為姐就是防腐劑，只要勇敢乘風破浪，任何時候，姐的52歲，也可以倒過來是25！」

昨網上公開兩則與伊能靜有關的判決，一是北京某公司在微信公眾號以「伊能靜不老神話只靠保養？」、「笑出蟲牙的女星大總結！湯唯、謝娜、伊能靜......太可怕！」等標題發文，擅自用伊能靜多張照片宣傳整形，法院宣判侵害名譽權成立，被告須賠償20多萬人民幣，並在7日內刊登致歉聲明，另有公司濫用伊能靜名號與照片，寫下「女神伊能靜代言XXX，演繹『不老神話』」，伊能靜二度勝訴，被告需公開致歉並賠償7萬多人民幣。

(中時電子報)