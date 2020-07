警語

股神巴菲特終於出手,在之前股市低點出售了手上的航空股後,7/5宣布以 97 億美元,包括40億美元現金加上額外承擔的 57 億美元相關債務,購併美國能源公司道明尼(Dominion Energy, 股票代號:D)的天然氣與存儲業務。

此筆交易尚待監管部門批准,預計2020年第4季完成。併購完成後波克夏將擁有7700英里的天然氣運輸管、每天運輸量208億立方英呎、9000億立方英呎的儲存設施,以及馬里蘭州運輸接收站Cove Point LNG 25%股權與營運。

對於Dominion Energy來說,公司目前正努力進行替代能源業務,自2019到2023年計劃260億美元的資本支出用於可再生能源包括風能、太陽能和天然氣等潔淨能源,巴菲特的出手讓公司更專注於進行轉型計劃,預計在2050年實現碳和甲烷零排放量以及美國最大的投資零碳發電和存儲企業目標。

下圖為Dominion Energy目前的營運業務,主要分為五個部門,其中營收占比最大的是維吉尼亞州電力部門,貢獻45%的營業利潤。其餘為天然氣傳輸與儲存、天然氣分配、南卡羅萊納州電力與太陽能等替代能源。

交易完成後,未來Dominion Energy的營運獲利將有 90%來自其公用事業業務,這些公司為維吉尼亞州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、俄亥俄州和猶他州等州,約 700 多萬客戶提供能源。

而對於巴菲特的波克夏海瑟威公司來說,原本已經擁有從事風力發電的業務的波克夏能源公司(BHE)公司,在併購Dominion Energy後可以擴大公司在天然氣業務中的版圖,由全美州際天然氣運量的 8%,提升到18%。

巴菲特在這筆交易中對於Dominion Energy現任CEO Tom Farrell讚賞有佳“I admire Tom Farrell for his exceptional leadership across the energy industry as well as within Dominion Energy, We are very proud to be adding such a great portfolio of natural gas assets to our already strong energy business.” 而目前波克夏副總裁、處理非保險業務的 Greg Abel也表示這筆交易將為目前一千億美元的投資組合帶來更大的價值。

那這次投資人是否可以再次跟著巴菲特的腳步,買入這家公司的股票呢?

先不要急著下單,這篇文章就跟大家分享我對於投資Dominion Energy(D)的看法。

首先來了解Dominion Energy的營運狀況。營收多數來自於公用事業收入,較不受景氣波動與意外事件的影響,即便是在今年初爆發的疫情對於公司的營運影響也是相對小的。在多數能源類股因為疫情而陷入虧損、暫停發放股息甚至倒閉的情況下,Dominion Energy並未宣布任何刪減股息措施,過去20年股息呈現穩定增長趨勢,今年仍維持股息成長率2.5%,目前股息殖利率為4.5%。

雖然疫情影響下,用電量在3月時顯著下降,但目前已經回復到正常水平,相比於去年也是微幅上升,對於Dominion Energy的影響並不大。

公司過去的營運表現為成熟型公司的緩步成長趨勢

近五年平均營收成長率約為6%

在獲利能力方面也維持還算穩定水準

公司管理層在過去幾年對於獲利的預期中,連續16個季度的財報表現皆符合或優於預期。表示公司對於營運狀況的掌握能力不錯,也讓公司的股價維持穩定水準。

Dominion Energy一直維持穩定的營業現金流入。由於能源產業本來就屬於高資本支出產業,過去幾年由於高額資本支出使得自由現金流為負,但近兩年已經由負翻正。

在財務體質部分,Dominion Energy也維持穩定,不過高的負債比重加上持續性的收入使得公司的營運狀況穩定。

不過在收購消息後的第一個交易日,Dominion Energy的股價收盤重跌11%。以技術型態來看股價直接摜破年線,表現非常弱勢,絕非一個良好的買進訊號。

該用多少價格買進公司的股票是合理的?

以基本面來看Dominion Energy,公司在收購之後宣布取消與杜克能源公司(Duke Energy)合作的管線計劃,以緩解不斷延期與不確定性造成的成本激增。除此之外,公司也計劃刪減長久以來成長的股息,由今年前兩季每股0.94美元,在第四季調降為每股0.63美元,對於目標收取固定收益的長期投資人而言並不是一個好消息。

而且因為出售和精簡業務的關係,公司將2020年獲利預期從之前預期的4.25-4.6美元調降至每股3.37-3.63美元之間。

若以目前公用事業平均本益比約在16-22倍計算,合理價格約在35-48美元左右。以一般投資人的角度來說,目前買進公司的價格是偏貴的。另外投資該公司的風險再於氣候、經濟與政治因素的影響,尤其是未來在替代能源的投資對於公司的獲利能力造成壓抑,這也是公司調低獲利預期的原因之一。

如果要投資反而應該是想這樁收購案對巴菲特的公司波克夏(股票代號:BRK.B)有沒有什麼潛在效益

以巴菲特的角度用一位經營者的思維去購買Dominion Energy公司則是正確的決定。如果看巴菲特近年的致股東信,就可以知道他對於能源產業的重視,除了持續的進行再投資,利用併購來進行成長策略可以幫助公司更高效的擴展,而且以97億美元的價格買進的資產,每年約可創造約20.3億美元的稅前盈餘,換算僅用了不到10倍PE的價格,樣看起來算是一筆不貴的交易。

面對巴菲特以及波克夏公司的每個決策,我都認為不能只單純的用「投資」的角度來思考,而是應該以一個企業,而且是組織相當龐大的企業的角度,去思考這些決策對於公司帶來哪些長遠的優勢,在未來可以為股東創造更大的價值。

