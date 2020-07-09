桃園驚傳家庭暴力殺妻悲劇！桃園龜山1名59歲林姓男子不爽38歲曾姓嬌妻徹夜未歸，懷疑年齡差距20歲的嬌妻在外養小王，7日晚間失去理智持木頭桌腳狂毆曾女的頭部，失手將愛妻亂棒打死。曾女姐姐昨(8日)至醫院相驗屍體，無奈表示妹妹與家中疏於聯絡，甚至不曉得她已經結婚生子，不料如今卻發生悲劇。

林男患有重聽並領有殘障手冊，擔任清潔工並靠公司派遣才有收入，目前待業中；曾女則是在加油站打工維生。而兩人結婚約一年，育有一名未滿周歲的男嬰，一家三口在外租屋，曾女為家中經濟來源。

據了解，曾女日前與同事外出整晚未返家，林男醋勁大發，大聲逼問曾女是否讓他戴綠帽在外養小王，當場情緒失控持桌腳朝曾女頭部狂毆，直到她癱在地上昏迷不起林男才驚覺犯下錯事，緊急送醫後仍傷重不治，留下未滿1歲的寶貝兒子，撒手人寰。

林男到案後坦承殺人，但辯稱當下只是氣急攻心，並無意圖殺人，造成這樣的結果他也相當自責，邊說邊留下兩行傷心的眼淚。檢方昨(8日)通知家屬相驗遺體，曾女姐姐得知此事後赴往桃園，但卻無奈地表示妹妹不常跟家裡聯絡，根本不知道她結婚、生小孩了，現在卻突然得知死訊，感到手足無措。

對於案情發展林男的房東不願多談。警獲報前往醫院逮人，警訊後全案依殺人罪送辦地檢署；曾女留下未滿周歲的男嬰則由桃園市社會局接手，緊急安置。

(中時電子報)