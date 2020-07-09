近日印度發生1起人獸交事件，竟有1名男子闖進一間乳製品牧場強姦1頭母牛，案件曝光後遭警方逮捕，離譜行經令人相當傻眼，也引起民眾的撻伐。報導指出，性侵母牛事件已不是第1次出現，近幾月就已發生2起類似事件。

據《印度斯坦時報》報導，這起事件發生在印度博帕爾市(Bhopal)，1名55歲男子薩比爾（Sabir Ali）潛入乳製品牧場，結果被牧場主人抓到，因沒有任何東西丟失，之後就讓他離開。第2天牧場主人查看了監視器，發現薩比爾竟性侵母牛，當下立刻向警方報案。當地阿育王花園警察局(Ashoka Garden Police Station)局長史塔瓦(Alok Srivastava)表示，這起案件發生於7月4日，目前薩比爾被依印度《刑法》第377條法規逮捕歸案。

據《印度新聞》報導，近起個月發生多起類似案件，在2月前1名男子在中央邦古納區（Guna）性侵1頭母牛；今年3月喀拉拉邦（Kerala）1名33歲男子性侵了母牛後，還將牠凌虐致死。

這起性侵母牛事件引起民眾憤怒，許多人在媒體推特留言表達不滿，「印度怎麼了？居然有這種人會性侵動物！性侵母牛應該受到什麼處罰？」「不允許這種行為」、「他的心靈怎麼可以那麼噁心，令人難以置信」、「這種人怎麼還沒被絞刑」、「真令人噁心，所謂的人類怎麼會有這種水準，動物甚至比這個人更受尊重，這絕對是人類的恥辱」。

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(中時電子報)