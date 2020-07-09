台糖長榮酒店大廳即日起展出「全美戲院電影文物展」。(台糖長榮酒店提供／曹婷婷台南傳真)

台糖長榮酒店與全美戲院雙聯名手繪電影看板明信片套組。(台糖長榮酒店提供／曹婷婷台南傳真)

疫情解封加上振興三倍券、安心旅遊補助下，今夏暑假旅宿業者摩拳擦掌絕地反攻。台糖長榮酒店16周年特別企畫，與台南在地一甲子的全美戲院合作，推出「想見你~時空約會」，把70年歷史的全美戲院搬進飯店，陪民眾走進時光走廊。

「想見你~時空約會」系列活動包括「全美戲院電影文物展」讓民眾穿越時空回憶，「生活.公益學堂-穿越時空一甲子全美戲院」了解70年歷史的全美戲院文物與故事；「職人傳承：小型手繪電影看板課程」， 學習全國唯一僅存手繪電影看板格放法工藝；「想見你-來台南」住宿專案，贈送台糖長榮酒店與全美戲院雙聯名手繪電影看板明信片套組(4入)，帶著滿滿時空記憶回家。

全美戲院擁有獨步全台的手繪電影看板工藝，同時也是國際大導演李安電影夢的啟蒙地，台糖長榮酒店大廳即日起展出「全美戲院電影文物展」摸擬劇院座椅和電影放映情境，讓民眾凝結於舊時空感受老戲院氛圍，同時展出具代表性的戲院文物一窺當時戲院風采。

為了讓大、小朋友了解台南人的戲院，7月11日下午2：30舉行「傳承、堅持與創新 穿越時空一甲子全美戲院」生活.公益講座，邀請全美戲院第三代經營者-吳堉田，親身介紹自己從小到大穿梭戲院所發覺的大小趣事，以及古典建築中海馬、蝙蝠的吉祥意涵。

最受小朋友喜愛以及兼具承傳意義的「職人傳承：小型手繪電影看板課程」分別於7／18與8／15下午3：00舉辦，二梯次各開放16位名額，教導即將失傳的”格放法”工藝，培養小朋友擬模能力與作畫耐心，開發並挖掘國寶級電影看板畫師顏振發的小小接班人。

台糖長榮酒店「想見你-來台南」住宿專案，除了免費觀賞和體驗「全美戲院電影文物展」外，可以使用振興三倍券與安心旅遊補助 (扣除三倍券2000以及安心旅遊補助1,000優惠) ，平日以NT$688即可入住豪華雙人房、小家庭可以NT$2,688入住闔家溫馨4人房，專案入住還可以帶走最具收藏意義的雙聯名手繪電影看板明信片套組，將台南人驕傲李安大導演作品看板帶回家！

(中時 )