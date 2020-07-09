OL與西裝男在小黃後座激烈交纏，兩人的手皆在對方「重點部位」游移。（網路照片）

香港天后鄭秀文的丈夫、歌手許志安，去年驚爆偷吃，在計程車上激吻小他22歲的女星黃心穎，震驚演藝圈。最近，又有2段「計程車激情片」在網路瘋傳，只見一名上班女郎（OL）與西裝男，在計程車後座「忘情交纏」，激烈程度與畫面清晰度，皆超過許黃影片，被稱為「安心升級版」。

7日晚間10時左右，香港社群媒體FB、whatsapp開始瘋傳2段影片，一段長約2分17秒、一段長3分鐘。影片內容皆是計程車內的錄影畫面，畫面清晰還有同步錄音，後座乘客的面容可以清楚辨識。

第一段影片顯示，晚間9時14分，一對男女上車，女子身穿短裙、戴口罩，身上披著男士西裝外套，男子則穿白襯衫和西裝褲。兩人都沒繫安全帶，車子開動數秒，男子就迫不及待摘下口罩，激情熱吻女子，手不時在女方身上遊走。第二段影片，兩人深情對望後，女子疑似將手放入男子褲襠，男子表情略微緊張，不時望向司機，約1分鐘後，女子坐姿恢復正常。

據了解，影片女主角得知自己影像被人放上網路，已經報案。香港私隱公署表示，公共客車在收集完當天的駕駛資料後，應當定期刪除，資料若非經過當事人同意，是不可以使用在特殊用途上的。大部分網友也批評，小黃司機散播影片，真的太沒良心。

(中時電子報)