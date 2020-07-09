受惠於5G NR（新空中介面）訂單大幅湧入及相關檢測服務收入增加，檢測業者耕興（6146）8日公告6月合併營收3.33億元，第二季合併營收9.14億元，同步創下歷史新高。隨著全球各地5G進入商用，包括智慧型手機、人工智慧物聯網（AIoT）、用戶終端裝置（CPE）等檢測訂單全面湧現，法人看好耕興營收將一路創高到年底。

耕興公告6月合併營收月增11.0％達3.33億元，與去年同期相較成長28.0％。第二季合併營收季增24.0％達9.14億元，與去年同期相較成長21.6％。上半年合併營收16.50億元，與去年同期相較成長13.1％。耕興6月及第二季營收同創歷史新高，上半年營收亦改寫歷年同期歷史新高。

耕興表示，截至今年5月底，5G NR檢測接單的型號（Model）數量已超越2019年全年總數，並呈現倍數成長，其中，耕興於5G FR1（電磁波頻段為0.45～6GHz 的Sub-6GHz）的手機檢測接單，占5G NR訂單約八成。中國大陸、歐洲等國家以發展5G FR1為主，其中5G FR1的智慧型手機占全球5G NR近三分之二市場需求。

由於耕興在檢測技術服務上為最完整的實驗室，除取得官方強制規範的電磁相容（EMC）、安全規範、人體電磁波吸收率（SAR）等強制性法規標準資格外，同時具備各項技術協會要求的射頻（RF）技術規格及通訊協定（Protocol）的符合性法規標準資格，因此，耕興於5G NR檢測技術站穩全球龍頭的高度競爭利基，未來整體營運成長可期。

耕興表示，台灣三大電信近期陸續開台啟動5G服務，將有望大幅提升5G NR滲透率。耕興觀察全球受新冠肺炎影響，迫使民眾改變日常生活方式，增加電子通訊產品在多方面功能運用的必需性。於後疫情時代，各國政府積極釋出頻段招標，電信營運商陸續開台，更積極推動5G企業垂直運用、涵蓋AR/AI/VR、車聯網等多項應用情境，加速5G時代的發展。耕興因應未來5G NR發展趨勢，持續強化測試技術發展及專業人才培育，優化服務品質及持續投資軟硬體設備，以爭取更多5G產品檢測訂單。

(工商 )