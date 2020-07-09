矽晶圓大廠環球晶（6488）受惠於晶圓代工及記憶體等客戶下半年先進製程產能滿載並重啟採購，其中7奈米及5奈米矽晶圓拉貨明顯轉旺，推升環球晶6月合併營收月增16.8％達50.62億元，表現優於預期。

環球晶因矽晶圓出貨轉強，6月合併營收月增16.8％達50.62億元，較去年同期減少1.2％。第二季合併營收137.01億元，較第一季成長1.4％，與去年同期相較減少6.8％，表現優於預期。上半年合併營收272.16億元，與去年同期相較減少10.1％，年減率持續降低趨勢說明了市況逐步好轉中。

環球晶指出，下半年展望將視新冠肺炎疫情蔓延程度而定，若疫情能有效遏阻則回復供需平衡，疫情過後，許多產業也可能因體會到數位及遠距的便利性，持續仰賴數位服務，且各國政府為降低疫情所帶來的經濟衝擊而提出的紓困方案，也可能會刺激新一波需求。

對環球晶而言，雖客戶會優先消耗上半年建立的安全庫存，而稍微減緩拉貨力道，但長期的產業潮流仍將正向發展，因5G、邊緣運算、人工智慧物聯網（AIoT）、工業4.0 等創新科技將持續帶動發展。

對於矽晶圓展望，環球晶董事徐秀蘭日前表示，6月市場需求健康，今年營運表現雖因疫情影響，恐無法達到原先預期逐季攀高的目標，下半年展望謹慎保守，但預期仍可維持與上半年一致水準。矽晶圓價格在第一季止跌，第二季已見持平，下半年預期將持平表現。

(工商 )