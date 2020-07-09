名製作人兼藝人梁赫群2014年迎娶正妹嬌妻Stacy，婚後生了兒子「小寶」，而被認為是人生勝利組的他，相當寵愛妻小，一手包辦生活大小事，而本以為梁赫群甘之如飴好幸福，沒想到他近日上節目卻說對老婆幻滅，大爆6年來一直在為Stacy收爛攤子。

梁赫群在《單身行不行》節目爆料，透露某次回家發現家裡極亂，亂到以為遭小偷，他趕緊打電話給老婆確認，卻得知是Stacy出門前臨時翻找東西，才會亂成這樣，最後是梁赫群動手將家恢復原狀，他還說，Stacy工作很忙不太會察看信箱，甚至他把信交給老婆，她過半個月還原封不動放著，這讓梁赫群感到困擾，怕萬一是帳單之類的東西，遲繳怎麼辦。

最讓梁赫群崩潰的是，老婆看劇都會配零食，讓他最受不了的是Stacy開封的方法，一般人開餅乾多是撕開一小角，但老婆會整個撕開「一把吃比較有感覺」，但她追完劇累了，會直接回房間睡覺，桌上的零食就變成梁赫群要收拾，他覺得剩下了浪費，只好都吃掉，「現在就變成這樣(胖)了」。

梁赫群說，婚前認為老婆是一個獨立的女人，沒想到結婚至今6年，一直重複發生上述這類事情，讓他忍不住吐怨言：「牛牽到北京還是牛」，無奈表示Stacy也都3、40歲了，應該很難一夕之間改掉這麼多壞習慣，他只能無奈繼續承受。

(中時電子報)