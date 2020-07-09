第2季業績創下單季歷史新高的雙鴻(3324)第3季可望續旺！受惠於蘋果、Nvidia及AMD等新產品齊發，雙鴻預估，第3季業績可望不低於第2季，下半年業績可望優於上半年，全年業績將再創歷年新高。

儘管智慧型手機需求疲弱，商務NB、伺服器、電競及遊戲相關宅經濟需求發威，讓雙鴻業績自3月展現強勁成長力道，第3季雖然因全球新冠肺炎疫情持續延燒恐旺季不旺，但蘋果、Nvidia及AMD新產品將於第3季到第4季陸續上市，而雙鴻又是這3家公司新產品主要供應商，雙鴻業績可望自第2季一路旺至第3季。

商務NB及伺服器等需求強勁，雙鴻6月合併營收攀升至10.29億元，月增11.48%，年成長31.47%，創下單月歷史次高，累計第2季合併營收為29.86億元，季增33.24%，創下單季歷史新高，累計前6月合併營收為52.29億元，年成長11.97%，由於第2季合併營收衝高，法人預估，雙鴻第2季獲利可望較第1季倍增，上半年每股盈餘可望逾5元。

儘管下半年產業變數不少，智慧型手機需求疲弱，蘋果、Nvidia及AMD等新產品齊發，帶動商務NB、電競、伺服器客戶訂單強勁，加上三星等非蘋智慧型手機下半年出貨可望優於上半年，讓雙鴻第3季及下半年業績續旺。

雙鴻董事長林育申在日前股東會表示，NB、伺服器及電競等產品均較去年明顯成長，尤其是薄型高階NB及電競NB加速導入VC，而VC單價較傳統熱管的5到6倍，可望讓第3季NB營收與第2季相近，伺服器亦可望維持第2季水準，第3季營收可望維持第2季水準，毛利率亦有機會優於第2季。

雙鴻預估，今年下半年VC佔NB營收比重可望達20%，在VC佔比拉升下，有助於拉升雙鴻毛利率。

由於訂單集中到大廠的趨勢日益明顯，雙鴻因在各產業佈局甚深，成為受惠者，雙鴻預估，下半年業績可望比上半年好，上下半年業績約45:55，全年業績可望優於去年，再創歷年新高。

(時報資訊)