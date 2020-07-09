民眾黨高雄市長補選參選人吳益政（左）今早到陽明市場拜票。（柯宗緯攝）

民眾黨高雄市長補選參選人吳益政今（9）日早上到陽明市場拜票，他主動提及，「高鐵南延到屏東」爭議，炮轟民進黨為了滿足「所謂屏東的需求」，讓高鐵到了左營後再「倒退嚕」到屏東，根本只是為了選票。

吳益政直說，自己是屏東出生，當然很希望屏東更好，但執政黨為了滿足「所謂屏東的需求」，高鐵到左營之後再「倒退嚕」開到屏東，狠酸如果真的這樣做，就變成全世界觀光景點。

他痛批，這樣花500多億做這麼短的路線，完全沒有效益，且六塊厝也不能做大型的開發，真正的交通專家提出最好方案，是以整體南部建設為考量，讓高鐵延伸到小港機場再往屏東。

他怒批，如今民進黨中央，對地方需求也不瞭解，常花很多錢感覺很幫忙，可是一點專業也沒有，就像高鐵南延到屏東，就是為了屏東選票，疾呼應回歸專業，真正考慮到在地居民的需求。

他指出，國際機場與高鐵連結，這是基本的概念，應該開到小港，才可望帶動小港海空運聯運優勢，擴大能量及價值。呼籲中央能夠再重新檢討，透過這次地方選舉，真正瞭解地方心聲。

針對國民黨主席江啟臣喊話，若高雄市議長補選沒順利過關，就要下台請罪。吳益政直說「搏很大」，國民黨體制僵化，從市長、議長提名可看出端倪，可見對高雄民情不了解，原本藍營已32票，只要再找到1票就穩定當選，但如今看來還會有變化。

「不用假裝很有guts！」他認為，國民黨只差一票，本來要過議長選舉就很容易，如果說連這樣都過不了，江啟臣當然要下台阿。他也透露屆時會亮票，告訴大家自己的抉擇，這部分民眾黨沒有指示，尊重他的決定。

(中時 )