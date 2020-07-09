基隆市公車有一名劉姓男駕駛於8日駕車行經北寧路時，恍神撞上停放在路邊的轎車和機車，導致轎車被撞成一團廢鐵，幸好當時車上沒人，而公車上僅2名乘客及駕駛劉男輕傷。

警方指出，該司機劉男年約52歲，駕駛104線路的基隆市公車，從市區開往新豐街的途中行經北寧路時，撞上停放在路旁1輛轎車和2輛機車，警方獲報後到場實施酒測，劉男沒有酒精反應，但被撞擊的轎車因此擠壓成一團廢鐵，對此車主表示，自己當時原本打算要出門，但沒想到才剛走出家門口就發現自己的車子被撞，但他想不明白自己的車子停在白線內，到底是怎麼被撞的。

根據劉男的同事表示，他雖然在去年罹患肝癌，但接受治療後，已獲得醫師開出證明具備駕駛能力申請復職，同事猜測也許為近期改服用其他抗癌藥物，才導致出現恍神，同事也擔心指出，劉男目前有3名子女，都還在讀書，公車處雖有保險，但同事們還是擔心賠償金超過理賠額度，因此從下午就發起募款，希望可以幫助他度過難關。

公共汽車管理處長陳新埤指出，劉男已有10年駕車資歷，昨天也並非疲勞駕駛，目前公車處已將他暫停駕駛勤務，先轉調內勤來進行觀察。

(中時電子報)