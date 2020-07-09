國民黨高雄補選市長候選人李眉蓁近期勤跑市場、基層拜票。對此，台北市議會國民黨團書記長、議員陳重文指出，現在選舉已今非昔比，李眉蓁應「創造議題打知名度」、8月政見會應「規劃藍圖、講年輕人關心的」，讓藍軍支持者知道自己能多爭取一些支持。

李眉蓁6日在議會總質詢時喊出，「8月15日後不是民進黨當市長，是她當市長」，對補選相當有信心。而民進黨高雄市議員陳致中就質疑李眉蓁，8月1日電視政見發表會傳出不參加，要她不要當韓國瑜2.0，但隨即遭李眉蓁陣營發言人鄭照新打臉，他強調，「李眉蓁本來就會參加辯論」。

對於李眉蓁選情，陳重文接受港媒《中評社》專訪直言，她應該要打不同的選戰，「不要再跑傳統市場或站路口，要做一些話題性」，並指出「李去菜市場拜票，陳其邁也去，陳其邁再增加支持度，李眉蓁去市場是增加知名度。他反問，知名度用跑市場增加？速度不會太慢嗎？」

他解釋，現代選舉不是組織動員就會有多少票，現在投票行為已經不來這一套，若要打知名度，重點應在於「要去丟爆炸性的議題，去引起關注，而且黨要把智庫帶下去輔選，現在要打的不是陸戰，而是打空軍」。

對於補選政見發表會，陳重文也建議李眉蓁，不要用傳統方式處理，要規劃市政藍圖，或是年輕人關心的議題，這對國民黨未來在高雄有正面效應。

(中時電子報)