16年前創下近30%高收視率的韓劇《火鳥》，近期宣布將重新拍為每日晨間劇，而當時的主演們，也再次被拿出討論，那年才24歲的女主角李恩宙，隔年卻香消玉殞，而她的死因至今仍有多種說法，現因為《火鳥》將重拍，她的名字又被拿出來討論。

李恩宙外型清純亮眼，曾演出《火鳥》、《向左愛向右愛》、《太極旗飄揚》等人氣戲劇，有「李英愛接班人」的美名，未料她卻在2005年輕生，並留下血書，痛苦寫到「一直想好好拍電影，但活得根本不像人」。

當時有傳她為了轉型接拍電影《紅字》，在片中有大尺度全裸演出，跟家人起了爭執，加上票房不如預期，讓她飽受壓力，常默默落淚，還跟好友說「電影裡的人好像不是我」，更因此罹患憂鬱症，因此外界都將矛頭指向《紅字》導演邊赫，不過前年他跳出回應，將以誹謗罪起訴相關網友。

另外，張紫妍事件重啟調查，也讓李恩宙引起熱議，有媒體驚爆導致李恩宙走上絕路的主因，就是因為公司高層，據悉，她曾遭高層塞性玩具出席活動，時間長達8小時之久，變態手段令人髮指，讓她身心受創含恨自殺，但此說法至今仍未獲得證實。

《火鳥》當年由李恩宙、李瑞鎮和神話隊長Eric(文晸赫)主演，收視率接近30%，Eric在劇中的一句台詞：「你有聞到燒焦的味道嗎？那是我的心在燃燒啊。」至今仍是經典，現決定重拍，也讓外界相當關注。

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(中時電子報)