西瓜也能入饌作美餚，圖中〈西瓜 ／ 魚鬆 ／ 鮭魚卵〉的西瓜即以真空套代壓縮滲透法（compression）賦味後，搭配鮭魚卵和魚鬆俳出的開胃小食。（圖／姚舜）

COAST〉餐廳的菜餚呈盤以石頭、珊瑚等元素舖陳，傳遞一種「海濱漫步」的想像與況味。（圖／姚舜）

這道菜是用紅魽魚、青蘋果、蓮霧、芒果，以及紅蔥頭、香菜籽和魚露調味，醬汁則是以紅辣椒取代綠辣椒作的泰式海鮮醬，其中並調了一點橄欖油，增益口感的「油潤度」。（圖／姚舜）

〈紅魽 ／ 夏季水果 ／ 紅辣椒〉是以青蘋果、蓮霧、芒果切成小丁與紅蔥頭拌在一起搭配紅魽魚肉，裝飾可食的鼠尾草苗、三色莧等食用花，讓菜餚搶眼。（圖／姚舜）

「Modern Coastal Cuisine」，台北米其林一星餐廳〈MUME〉主廚Richie林泉說，他將自己在台北晶華酒店B2麗晶精品樓層投資開設的〈COAST〉餐廳，定位為「當代海岸料理餐廳」，這樣的概念，在台灣外食餐飲市場是第一家，目前，也是唯一。

本周起已低調開始密集進行開幕前「壓力測試」，並開始接受訂位的〈COAST〉餐廳，是Richie在台北繼〈MUME〉、〈LE BLANC〉牛排與〈baan Taipei〉泰菜餐廳之後投資經營的第4家餐廳， 也是繼〈椿Tsubaki Salon〉、〈Impromptu〉、〈初魚．鮨〉、〈樂軒和牛割烹〉，以及〈Charm Villa金魚茶包〉、〈舊振 南〉與〈肉 ROU by T-HAM〉之後，進駐晶華酒店麗晶精品的最新精品美食品牌。挾米其林星級名廚光環加持，以及全新烹調料理概念，加上趕上報復性消費的熱潮，預料正式開幕後必將吸引追求食尚的飲食男女嘗鮮試奇。

Modern Coastal Cuisine（當代海岸料理)，意指運用當代精緻法菜的廚藝技法（technique ＆ skill)詮釋演繹來自海岸線採集、捕撈、釣鉤的各種食材。在台灣，這個概念很新，目前台灣餐飲市場尚沒有其它餐廳用這樣的概念來定位餐廳，所以「無法比較」、「沒得比較」，說起來，是一個成功的市場區隔的差異化策略。

為了傳遞有別傳統的吃食體驗，並確保風味組合精準到位，Richie這回與泰國家喻戶曉的名廚伊恩．基第差（Ian Kittichai） 合作，請伊恩擔任顧問，並延攬師承伊恩的泰籍新銳主廚傑薩達．克里亞彭（Jessada Khruapunt）擔任〈COAST〉的駐店主廚。

〈干貝 ／ 炒米 ／ 手指檸檬〉靈感來自泰北傳統涼拌菜 larb，呈盤手法很有「藝境」。（圖／姚舜）

〈干貝 ／ 炒米 ／ 手指檸檬〉在〈COAST〉套餐中的角色等同「溫沙拉」，生米炒成金黃色後再打成粉末灑在干貝上，可增加煎焙風味。（圖／姚舜）

〈泰國蝦 ／ 咖哩 ／ 南薑〉的蝦頭在蝦膏助威下風味濃郁，蝦身肉質口感飽滿，提味醬汁是用香茅、檸檬葉、南薑放進椰漿煮過，再魚露跟鹽調味。（圖／姚舜）

〈牛小排／ 綠咖哩 ／ 馬鈴薯〉是以 綠咖哩醬為牛排提味，龍鬚菜下覆蓋的邊菜除切丁馬鈴薯外，還有碳烤切丁的皎白筍，巧妙的風味與口感組合讓人激賞。（圖／姚舜）

〈牛小排／ 綠咖哩 ／ 馬鈴薯〉上桌還另外附一碗用雞湯炊煮後，再拌入雞油與紫米、薏仁、蔥花、銀杏的〈雞油飯〉，非常接地氣。（圖／姚舜）

在國際廚藝界，伊恩．基第差的知名度很高。他在曼谷主持的〈Issaya Siamese Club〉連續多年躋身「亞洲最佳50餐廳」排行榜，2005紐約時報將他紐約開設的時尚泰菜餐廳〈Kittichai〉評為二星餐 廳。〈Food ＆ Wine〉雜誌當年則將〈Kittichai〉評為「紐約三 大最佳亞洲料理餐廳」。Richie攜手伊恩與傑薩達，此「黃金三角」的陣容，是〈COAST〉的賣點之一。

在生物演化史中，生物是從海洋中來到了陸地，所以海洋是「生物之源」，也是「大地的搖籃」。從海鮮漁獲、運輸船舶、開採石油到親水遊憩，人類與海洋早建立深厚關係，不能沒有海。而位處海陸交界的海岸，與海洋一樣同為為人類提供了從食物到遊憩的多樣資源。〈COAST〉餐廳標榜為「當代海岸料理」，其實未嘗不是一種「超前部署」，為菜單設計舖了一條康莊坦途。因為，海洋是何等遼闊，台灣是個海島國家，海岸線上孕育了無數豐美食材，怎不讓廚師與料理職人見獵心喜呢。

記住，〈COAST〉不是一家「泰式料理餐廳」，也不是一家「海鮮餐廳」，而是一「用當代精緻法菜廚藝演繹海岸風華的餐廳」，從餐廳開幕第一波推出的套餐菜單，食家饕客或吃貨就可以領略Modern Coastal Cuisine所指為何？以及傑薩達．克里亞彭精采廚藝。

〈COAST〉餐後甜點〈荔枝 ／ 泡芙 ／ 腰果〉，以Sorbet 、慕斯、雪花等不同樣態傳遞荔枝的甜酸香風味，連泡芙表皮都作成「荔枝紋」。（圖／姚舜）

上菜過程充滿儀式感的〈泰式奶茶〉，是以泰式奶茶作成「冰杯」，再倒入真泰奶和迷你珍珠，吃食時會融化流漿。（圖／姚舜）

位在台北晶華酒店B2的〈COAST〉餐廳，規畫有不同形態的用餐座位，可同時接待45位客人用餐。（圖／姚舜）

〈COAST〉餐廳廚房採開放式設計，客人可看到廚藝團隊作菜過程。（圖／姚舜）

〈COAST〉餐廳主廚 傑薩達．克里亞彭（Jessada Khruapunt）師承泰國名廚伊恩．基第差（Ian Kittichai），廚功細膩。（圖／姚舜）

〈鰹魚 ／ 棕櫚糖 ／ 花生〉是將韃靼生魚與泰國皇室料理的風味整合在一體的開胃小食，酸甜苦鹹香是賞味重點。〈西瓜 ／ 魚鬆 ／ 鮭魚卵〉則運用到了近年西方廚界流行的「壓縮滲透法」，為當令西瓜賦味後再與魚鬆和鮭魚卵搭配，柱狀西瓜的透明感在酷熱的夏天，看來格外消暑。

〈紅魽／ 夏季水果 ／ 紅辣椒〉主體是用紅魽魚肉、青蘋果、蓮霧、芒果切丁共構，並拌了紅蔥頭、香菜籽與魚露提味，另外並淋了改良的泰式海鮮醬增加風味。此海鮮醬傳統用青辣椒製作，傑薩達．克里亞彭改改以紅辣椒取代，使色澤更醒目亮麗，他並加了些許橄欖油，目的是增加口感的「油潤度」。

生米炒成了金黃色再打成細粉灑在香煎大干貝上，品嘗炭烤焙香。用泰國蝦的蝦膏加上新鮮的紅辣椒、香茅、紅蔥頭與魚漿一起打勻再回填入蝦頭，吃的是濃郁的蝦味。誰會想到用綠色的咖哩醬為先sous-vide再炭烤的去骨牛小排提味呢？還有表皮宛如荔枝的泡芙，「有口感的泰式奶茶」又是如何作的？〈COAST〉的一道餐、9道菜，2280元，80％的菜餚用的都是台灣在地食材演繹，「舌尖上的海岸線」等待食饕與吃貨漫遊，重新認識台灣海洋、海岸與海鮮。

〈COAST〉是台北米其林一星主廚Richie林全（左），在台北開出的第4間餐廳。（圖／姚舜）

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