素有「熱帶川普」之稱的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）6日受訪時談論確診經歷後，突然在記者面前脫下口罩，強調「我很好」，但此舉不僅嚇壞在場媒體，讓巴西記者協會發表聲明，總統在記者會上的行為恐讓採訪媒體遭染疫，打算對他提起訴訟；此外，在總統傳出確診後，巴西總統府也發表聲明，截至3日已有108人確診，但曾與總統接觸的員工，不需要採隔離檢疫。

(中時電子報)