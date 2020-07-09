巴西總統染疫受訪脫口罩 記者火大開告 總統府108人染病也著火 09:282020/07/09 中時電子報 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 素有「熱帶川普」之稱的巴西總統波索納洛受訪時談論確診經歷後，突然在記者面前脫下口罩，引起巴西記者協會揚言開告。（路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 素有「熱帶川普」之稱的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）6日受訪時談論確診經歷後，突然在記者面前脫下口罩，強調「我很好」，但此舉不僅嚇壞在場媒體，讓巴西記者協會發表聲明，總統在記者會上的行為恐讓採訪媒體遭染疫，打算對他提起訴訟；此外，在總統傳出確診後，巴西總統府也發表聲明，截至3日已有108人確診，但曾與總統接觸的員工，不需要採隔離檢疫。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #COVID-19 #總統 #記者 #巴西總統 #確診 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國確診再飆高 油價頂不住 04:102020/07/05 財經要聞 網球又有人染疫 打完比賽後確診 15:092020/07/05 體育 台灣開放中轉後首起轉機客染疫 指揮中心說話了 16:132020/07/05 生活 佛州、德州上周末單日新增確診數 創新高 23:342020/07/05 國際 國慶過後 美疫情恐難收拾 04:102020/07/06 全球財經 菲傭台轉機抵港確診 美新增4.5萬例 04:102020/07/06 生活新聞 NBA下令 確診球員多次採陰才歸隊 04:102020/07/06 運動天地 內蒙古通報「腺鼠疫」1人確診 發布三級預警 09:582020/07/06 兩岸 台灣要不要普篩？沈富雄驚爆這數字 18:592020/07/06 政治 香港失守！爆第3波疫情 養老院茶餐廳群聚感染難追蹤來源 16:582020/07/08 兩岸 國際熱門新聞 美新冠確診逾300萬死亡破13萬 川普公開打臉佛奇 - 時事 不妙了！大批民眾湧入醫院重現 專家：美新冠疫情已淪自由落體 - 國際 梅根哈利太可悲 專家要他們批大英國協和女王前先讀好歷史 - 國際 新冠會傷腦致命！患者出院反現幻覺、怪異舉止 學者憂重演百年前慘劇 - 健康 終於認了！WHO：證據顯示新冠病毒會空氣傳播 最大恐懼曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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