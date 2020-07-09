一個月後就要舉行高雄市長補選，國民黨副祕書長謝龍介今天分析，民進黨候選人陳其邁與國民黨候選人李眉蓁的最大對手不是對方，而是他們自己，因為前者當高雄代理市長時曾有高雄捷運泰勞抗暴事件的汙點，後者則必須先對自己議員選區以外的高雄民眾打出知名度。

謝龍介今天接受pop撞新聞節目專訪時坦言，李眉蓁的選情相對比較艱困，因為陳其邁在高雄耕耘很久、根基深， 不過他與陳菊不合，想要完全拿到同意罷免韓國瑜的93萬票很困難，除非出怪招。這些人不見得都喜歡陳其邁，否則2018年就不會是韓國瑜當選。而李眉蓁第一步是先要打出知名度，才能確保基本盤，爭取到支持韓國瑜和國民黨的票， 所以她的對手是她自己。

謝龍介進一步指出，陳其邁的對手也是自己因為21世紀台灣發生了震驚全世界的人權事件，也就是高雄捷運的泰勞抗暴事件，當時在高雄的泰勞被迫40個人搶一間廁所(原本規定15個人就要一間)，搞到大家早上6點就要去排隊，不然來不及在7點半上班，晚上下班後也沒有熱水，三部熱水器關了兩部，還規定他們要兌換代幣，在裡面吃一碗麵不能直接用現金買，130元現金只能換到100元代幣，變相要求他們要花更多錢買，搞到上千泰勞最後忍無可忍出來抗爭。那時陳其邁是高雄代理市長，陳菊是主管機關勞委會主委，陳菊曾脫口而出存在「有力人士」為這次涉嫌弊案的華磐仲介撐腰，當時社會上就傳出可能是陳其邁的爸爸陳哲男。

因此謝龍介表示自己也反對陳菊去當監察院長，她可以當副總統或立法院長，但監察院長是要彈劾人的，過去有人權污點的人去當，萬萬不可。而陳其邁這次票數可能達不到 2018年時的得票數，因為投票率應該會降低，但得票率會超過，如今民調陳其邁、李眉蓁與吳益政為6比3比1，陳其邁支持度介於58％到61％之間。

此外謝龍介直言，之所以罷韓通過後短短兩個月就要補選(原本依法只要在三個月內完成補選即可)，是因為越快選對民進黨越有利，台灣自治史上沒有一個縣市長能在就任一年半內就舖了640條道路， 以前高雄市民騎車會摔車如今不會，計程車司機也最有感，之前是因為罷韓時許多民眾還處於激情中，但接下來回歸理性，可能會有更多民眾反思，覺得韓國瑜做的還不錯，時間越久這種聲音越會發酵越有效果，因此民進黨才要趕快辦補選避免這種效應持續擴大。

(中時 )