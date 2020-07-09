受到新冠疫情影響，行政院推出「振興三倍券」要來刺激實體店面消費，然而預購人數也已經突破千萬，行政院發言人丁怡銘也表示，三倍券「好領」、「好刺激」已經成功！對此，資深媒體人陳揮文昨(7日)在節目中則是傻眼地說，「我不曉得成功在哪裡...且三倍券最大遺憾 ，就是大家的高度、格局都不夠」。

陳揮文昨(8日)在廣播節目《飛碟晚餐-陳揮文時間》中透露，三倍券最大遺憾，就是大家的高度、格局都不夠，很多人把疫情紓困、振興的焦點放在三倍券，「這是錯的，這是大錯特錯」；他認為整個經濟問題不是靠發錢解決，「不曉得成功在哪...」。

另外，陳揮文也批，現在講成功太早了，要從下周可以開始到郵局領實體券後，才能看出亂的情況會是如何...。

然而，振興三倍券預購熱潮出現後，也有詐騙集團趁虛而入出險招，對此，行政院長蘇貞昌也在臉書呼籲，警方正在全力查緝、詐騙網站也已下架，請大家不要上當，有關三倍券的事情，政府不會主動打電話給你、更不會寄簡訊要你提供個人資訊，請大家看到來路不明的網站，萬萬不可點擊進去，以免受害，且只有來自下面兩個號碼才是政府的三倍券通知：

1.886911510966

2.886903447788

(中時電子報)