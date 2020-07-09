高通（Qualcomm）宣布視覺智慧平台（Qualcomm Vision Intelligence Platform）增添兩款新生力軍，當中人工智慧（AI）效能相較上一代產品增加50％，瞄準物聯網（IoT）市場，本次新產品的邊緣AI系統是與華晶科（3059）聯手打造，相關解決方案預計將於第三季上市。

高通旗下子公司高通技術公司宣布將高通QCS610和QCS410系統單晶片（SoC）導入高通視覺智慧平台（Qualcomm Vision Intelligence Platform）。高通表示，透過QCS610和QCS410，可以讓過去僅見於高階裝置的強大AI和機器學習功能等頂級相機技術，得以進入中階相機市場。

據了解，高通視覺智慧平台搭載全面升級的Kryo CPU、Adreno GPU和Hexagon DSP，以及高通自行打造的人工智慧引擎（Qualcomm Artificial Intelligence Engine），AI效能較上一代產品提高了50％。

高通表示，視覺智慧平台支援Linux和Android作業系統，適用於各種物聯網領域，包括相機、邊緣運算AI裝置、零售業和機器人。在物聯網平台上，也全面支援微軟Azure機器學習和亞馬遜Azure服務。

值得注意的是，高通QCS610和QCS410的邊緣AI系統是與華晶科聯手打造， QCS610和QCS410目前正在客戶端送樣階段，相關產品預計將於2020年第三季上市。

目前已經有多家公司宣布將採用QCS610和QCS410產品，當中包含網通大廠中磊、致伸先前併購的迪芬尼聲學（Tymphany）及緯創旗下的通訊廠啟碁科技，另外也包含多家美商亦將採用該款高通產品。因此法人看好，隨著高通QCS610和QCS410出貨逐步成長，華晶科營運亦有機會同步上升。

(工商 )