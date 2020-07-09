台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽精密（5011）6月自結合併營收為新台幣8,483萬元，較上月增加30.89％，創今年來單月新高，累計1～6月合併營收為4億4,497萬元。

久陽表示，隨著歐美地區經濟陸續解封，客戶重啟拉貨動能，螺絲業務已逐步回溫，加上運輸與再生金屬等原料回收買賣業務的穩定挹注，帶動6月份營收較上個月明顯提升，並創下今年以來單月新高。

久陽董事長孫正強指出，子公司榮福於6月30日完成股票交割，正式併入營運體系並對公司營運產生實質的營運貢獻，未來挾榮福新竹廠在廢棄物處理業務的實績、人才與經驗，將積極參與焚化爐投標並擴展相關廢棄物處理業務。

此外，台鋼運輸新成立的海空運報關部門，也全面接手台鋼集團內相關公司業務，讓集團內的原物料運輸路線更加順暢，除了讓集團內公司創造出不小經濟效益，也支撐台鋼運輸營運。

至於台鋼環保在6月間展開氧化渣的環保廢棄物清運業務，從7月份開始將結合榮福焚化爐廠的廢棄物處理業務，成立相關專業技師團隊，全力拓展資源回收、再利用及廢棄物處理，開創再生循環高價值商機。

在螺絲業務回溫、三大子公司前景發展看好與業績穩定貢獻下，公司對下半年營運抱持審慎樂觀。

(工商 )