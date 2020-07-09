安力-KY（5223）9日公告2020年6月營收為1.78億元，較去年同期為1.05億元，大幅增加約68％，今年1-6月累計營收達8.12億元，較去年同期為6.42億元，增加26％。

安力-KY分析營收成長的原因有二，其一為終端客戶中國通訊大廠訂單需求量增長較快，今年上半年終端客戶中國通訊大廠訂單金額約為0.65億元，較去年同期訂單金額僅約100萬元，增加約為6400萬元。另外則為終端客戶美系電腦大廠因為遠端宅經濟需求，2020年累積1至6月美系電腦大廠訂單金額約為3.8億元，較去年同期為訂單金額約為3.1億元，增加約為7000萬元。

另外，若以季度來分析，2020年第二季營收達5.55億元，較去年同期為3.24億元，增加71％，相較過往第二季不僅淡季不淡，屢創佳績，更創下歷年季度新高。而安力-KY下半年即將進入產業傳統旺季，未來業績可望呈逐季成長走勢，營運審慎樂觀看待，法人預估今年營收獲利應可優於過往。

安力-KY董事長許振焜表示，安力-KY從產品設計、開模到量產，提供客戶垂直整合的生產製程，有效替客戶縮短產品開發的前置期及生產週期，為客戶提供完整的關鍵零組件解決方案。未來除針對應用於電子產品之散熱零組件持續研發改良生產自動化上之相關設備外，將積極開拓趨勢領域之應用產品，強化核心技術能力，建構自動化、數位化、智慧化之智能工廠，進而提高生產效率，提升產品良率及減少人生成本。

(工商 )