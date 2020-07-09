台新投信9日表示，A股揮別肺炎疫情及中美貿易摩擦利空衝擊，上証綜指5月來緩步走高。展望後市，台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，A股牛市四利多訊號浮現，包括：1.上証綜指在2,700點上下50點底部紮實；2.股市較債市及房市更獲青睞；3.貨幣寬鬆持續營造豐沛資金行情；4.中國經濟持續復甦，改善企業盈利預期等。

由於目前A股評價在全球股市仍相對偏低，加上納入MSCI的吸金效應可期，A股未來漲升行情看好，建議以北上資金積極加碼、政策大力作多的內需產業為投資主軸。

葉宇真表示，中國股市較其他資產如房市、債市具有顯著的優勢，以房市分析，第一季中國GDP增速低至-6.8％，中央政治局會議仍強調堅持房住不炒；就債市而言，中國十年期國債收益率降至2.8％歷史低位，股市相對債市風險溢價（每單位風險獲得的報酬）大幅提升，股債收益比（滬深300股息率／10年國債收益率）攀升至71％分位，皆說明股市較債市更具吸引力。

葉宇真表示，從資金流向亦可明顯看出A股深獲青睞，今年以來中國居民資產大量進入股市，截止6月20日偏股型基金已發行6,700億份，月均達1,100億份，明顯高於2019年全年4,700億份、月均約400億份的水準。反之，今年以來債券型基金發行2,200億份，月均不到400億份，遠低於2019年債基發行的9,400億份，月均780億份。

葉宇真指出，今年以來北上資金已累計流入A股1,177億人民幣，5月份以來儘管市場震盪，北上資金依然延續流入態勢。5月份以來北上資金增持流通股比例超過1％個股有124家，重倉行業主要為大消費股如醫藥、食品飲料，食品飲料行業仍舊佔據北上資金配置榜首，建議中國基金以受惠最大的中証消費服務領先指數基金優先布局。

(工商 )