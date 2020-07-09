馬來西亞歌手張和平近日推出新單曲〈放棄之前〉，預計年底前發行個人首張全創作專輯，但沒想到作品還沒正式推出，他昨突然自爆「懷孕」了，且「第一次」獻身就不斷被女方誇「滿大的」，過程中兩人還討論到「G點」，尺度非常開放；張和平說：「躺著還有人幫我蓋被子，多好！」結束後還表示「超級舒服、好享受」，消息一出令歌迷驚訝不已。

原來，讓張和平懷孕的身體部位是耳朵啦！他日前首次體驗專業人士的「掏耳」服務，過程舒服到他不僅睡著還夢到學妹，非常逗趣。其實張和平之前就一直關注專業掏耳的相關詢息：「我們唱歌、做音樂要注意的，不只是自己發聲的方法，『聽』的這個管道其實也非常重要，但常常會被大家忽略。」直呼第一次掏耳朵就上癮了。

https://www.youtube.com/watch?v=hnOd7wZJ55g&feature=youtu.be

(中時 )