日前雲林縣西螺鎮發生一起男男性侵案，有一名在當地知名宮廟擔任乩童的劉姓男子，對一位號稱「西螺羅志祥」的年輕小鮮肉信徒，以化解災厄、調養身體為由，誘騙對方吃下一盒名為「一砲到天亮第八代」的壯陽藥；再以140公斤的體重，壓制對方口交得逞，甚至還意圖性侵。案件經雲林地方法院審理，昨天（8日）宣判劉男犯以藥劑強制性交罪未遂，判處4年有期徒刑，全案可上訴。

據《鏡週刊》報導，有一名號稱「西螺羅志祥」的年輕男子，因為汽車買賣糾紛，感覺自己運勢不佳，被自己的母親與哥哥帶去劉男的宮廟化解，結果因為帥氣外型，被體型福泰的劉姓男乩童看上。劉男當時以消災解厄為由，要求「西螺羅志祥」晚上一個人到他住所；對方抵達後，劉男還以調養身題為由，拐騙對方吃下名為「一砲到天亮第八代」的壯陽藥。

「西螺羅志祥」在事後提到，他當時在不知情的狀態吃下藥後，劉男先以重達140公斤的體重，壓制他口交得逞；甚至還想更進一步，抓著他的下體企圖性侵，而這位「西螺羅志祥」在情急之下，利用以買酒助興為由，藉機逃離魔掌，並向警方報案，全案因此曝光。

不過，這位乩童自稱他的嬸嬸是西螺鎮長，在當地上頗有勢力。所以案發後，被害人一家人已搬離這個是非地；而在一審判決主文出來後，雖然被害者感到欣慰，但案件還可上訴，被害人希望法院能速審速決、釐清真相，還給他一個公道。

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(中時電子報)