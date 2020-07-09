達美樂「二倍盛」系列披薩，標榜所有配料都「翻倍」。（圖／達美樂）

疫情解封、餐飲市場快速回溫，為迎接暑假餐飲消費旺季，全球最大披薩連鎖暨最大連鎖外送達美樂披薩宣布，自7／10日起首度在台推出「2倍盛」系列披薩，只要加價100元、即兩個50元銅板價，披薩上的所有配料都翻倍變雙份，新品上市期間再加碼送大可樂1瓶(1.25L)，台灣達美樂希望藉「澎湃策略」，讓消費者和披薩控在後疫情時代開心享受美味、快樂Fun暑假。

即日起， 上達美樂官網點購「2倍盛系列披薩」，只要加價100元，就能享受披薩「配料翻倍」重磅美味！新品上市還加碼送大可樂(1.25L)1瓶，網訂滿額立即隨餐再送好禮4選1 (香烤薯球、香蒜巴掌麵包、玉米濃湯、大可樂 4選1)！

為擴大行銷通路，方便更多消費者訂購與品嘗達美樂披薩，台灣達美樂攜手全台最大美食外送台foodpanda強強聯手，即日起至7月31日期間，消費者在foodpanda平台上訂購達美樂餐點即送「香烤薯球一份」。

台灣達美樂表示，台灣疫情受控並解封後，消費者信心與意願快速回溫，如今暑假旺季即將到來，且振興三倍券將於7月15日上路，預期將進一步推升「報復性餐創消費」，為此台灣達美樂亦將在暑假期間分三階段強力促銷，全力搶攻後疫情趨緩後所爆發的餐飲消費商機，第一波推出的「2倍盛系列披薩」上市前經市調測試後獲一致讚賞，達美樂樂觀看待暑假檔期，希望此「澎湃系」披薩有效帶動業績成長2成。

達美樂「2倍盛系列披薩」是以「澎湃策略」出擊，以「配料翻倍」與「享受升級」兩大訴求為賣點，日本達美樂今年4月上市後獲空前回響並廣受好評，甚至突破疫情帶動業績成長，其中「超級豪華2倍盛披薩」口味更超級熱銷。

台灣達美樂引用網路調查報告指出，台灣消費者歷經上半年新冠肺炎疫情威脅，解封後更懂得對自己好一些，並希望以「付得起的奢華」療癒自我。因此，台灣達美樂擷取日本市場成功經驗，巧妙運用配料加倍的行銷概念，讓消費者透過達美樂在「吃」這個面向上體驗升級，只要輕鬆2個銅板，享受加倍。

達美樂「2倍盛系列披薩」第一波推出9種2倍盛熱銷口味 (超級豪華、加州BBQ雞肉、厚切培根多多、珍豬章魚燒、海鮮、夏威夷、嚴選四喜、經典四喜、超值四喜)，這9種口味的披薩，消費者可選擇披薩上的全部配料加倍。舉例來說，2倍盛超級豪華，這個口味共有青椒、洋蔥、香腸丁、香腸片、火腿、蘑菇…等6種配料，現在只要加價100元，這個披薩的6種配料都雙份，配料加倍後，一顆2倍盛超級豪華披薩的重量超過1,000公克，絕對是夏天大口吃肉的重磅享受。

台灣達美樂表示，達美樂結盟美食外送平台foodpanda，主要是希望雙方強強聯手讓更多消費者方便訂購達美樂披薩，並為達美樂開拓更多新的客源，雙方計畫於今年夏天推出3檔活動。台灣達美樂表示，暑假開檔第一波就是在foodpanda平台上推出好康，訂達美樂餐即送香烤薯球一份(即日起~7／31止)。達美樂表示，進入後疫情時代，後續與foodpanda還會有更多不同主題消費者回饋活動。

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