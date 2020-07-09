台灣現行「生技新藥產業發展條例」將於明年底落日，經濟部已廣納各方意見，最快今年在11月即可將新版條例送至立院修法，有望再延長十年並擴大租稅獎勵範圍。

KPMG生技暨健康產業共同主持人蘇嘉瑞醫師指出，此次預計開放的數位醫療（BIO-ICT）及國家策略生技產品（如防疫國家隊），從去年生策會見到資通產業的積極參與，即可發現產業共識的時機已經成熟。

蘇嘉瑞表示，台灣有電資供應鏈與醫療資料完整性的發展優勢，在逐漸完備人體資料庫等整合平台的建制後，將在符合個資保護的法規要求下，達到病患治療權益、醫療技術進步與產業整合發展的三贏情況。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部會計師游雅絜則指出，現行生技新藥產業條例對於產業之租稅優惠措施包含資金挹注、技術投入及研發能量發揮等三個構面。

對於以現金投資之營利事業股東，持股達3年以上，投資金額的20％可在5年內抵減營利事業所得稅、高階專業人員及技術投資人所得技術股之新發行股票，可以適用緩課。

對於生技新藥公司投入之研發支出及人培支出35％限度內，5年內可抵減生技新藥公司營利事業所得稅。

此外，生技企業當年度研發支出或人培支出支出超過前二年度研發或人才培訓經費平均數者，超過部分得按百分之50％抵減，相較其他租稅獎勵措施全面且優惠。

(工商 )