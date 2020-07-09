高雄市岡山區嘉新東路家禽批發市場9日清晨5時32分發生火警，消防局人員到場搶救，迅速撲滅火勢，幸無人員受傷。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市岡山區嘉新東路家禽批發市場9日清晨5時32分發生火警，消防局人員到場搶救，迅速撲滅火勢，幸無人員受傷。

這場火警發生在清晨5時32分，警消出動出動15車32人，5時58分撲滅火勢。現場是1樓建築物，燃燒空汙防治機台設備，包含含除鴨毛用瀝青，幸無人員受傷、受困。

警消初步調查，當時市場的員工在燒水燙鴨毛，疑似因為瓦斯管線破裂外洩，引發火警。由於除鴨毛用的瀝青遭波及，火勢延燒，造成濃煙竄升。幸通報119及時，未造成傷亡。

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(中時 )