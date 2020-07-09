岡山家禽批發市場清晨火警 幸無人傷亡 09:582020/07/09 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市岡山區嘉新東路家禽批發市場9日清晨5時32分發生火警。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市岡山區嘉新東路家禽批發市場9日清晨5時32分發生火警，消防局人員到場搶救，迅速撲滅火勢，幸無人員受傷。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 高雄市岡山區嘉新東路家禽批發市場9日清晨5時32分發生火警，消防局人員到場搶救，迅速撲滅火勢，幸無人員受傷。 這場火警發生在清晨5時32分，警消出動出動15車32人，5時58分撲滅火勢。現場是1樓建築物，燃燒空汙防治機台設備，包含含除鴨毛用瀝青，幸無人員受傷、受困。 警消初步調查，當時市場的員工在燒水燙鴨毛，疑似因為瓦斯管線破裂外洩，引發火警。由於除鴨毛用的瀝青遭波及，火勢延燒，造成濃煙竄升。幸通報119及時，未造成傷亡。 岡山,火警,嘉新東路,空汙防治機台,燙鴨毛 (中時 ) #火警 #鴨毛 #人員 #火勢 #岡山 也許您會感興趣 社會熱門新聞 太魯閣落石砸死日籍車手 跨海爭國賠落空 敗在「2字」 - 社會 OL與西裝男小黃激烈交纏 許志安偷腥「升級高清版」網瘋傳 - 社會 衛生局林女輕生竟是被設局陷害的 知名社運人士王奕凱說話了！ - 社會 嬌妻徹夜未歸 醋夫持木棍活活打死她 姐聞訊呆回：她結婚了？ - 社會 動漫展掀裙公開「黑森林」 女大生：我本來就不穿內褲 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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