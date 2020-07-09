槓龜多次的威力彩，今晚頭獎金額上看14.6億，吸引不少民眾關注，專寫12生肖運勢的專欄指出，今年七月的下半個月，生肖屬狗、蛇和虎的人好運爆發，除了有不錯的收入之外，還有發橫財的可能性。

擁有超過9000多萬觀看人次的「搜狐號卡哇伊」，在搜狐網站上專門撰寫生肖運勢，近日他在專欄上發布新文章指出，在2020年的七月中下旬，有三個生肖的財運大爆發，收入頗豐、福氣備至，還有可能發一筆橫財。

【生肖狗】

屬狗的人生性敦厚善良，特別愛幫助他人，因此也常被有心人士利用，影響自己的發展，不過，七月的下半月好運爆發、福氣備至、時來運轉且財源廣進，只要能堅持努力下去，這樣的好運勢會延續下去。

【生肖蛇】

屬蛇的人頭腦精明，責任感也很強，是天生的強者，在七月份的後半月，運勢也會持續往好的方向走，可能出現命中貴人，指點事業上的迷津，而且財運旺旺，有大發橫財的機會，而生活也和和美美，幸福美滿。

【生肖虎】

由於過去橫衝直撞的態度得罪不少人，導致發展受到阻礙，但透過及時調整、完善自己，可以讓屬虎的人在七月的後半個月，好運爆炸，特別是財運的部分，好運指數更是直上漲，有機會大發橫財，可以過上令人羨慕的幸福富貴的日子。

(中時電子報)